Intervistato nel prepartita della gara di Europa League contro lo Sturm Graz, il ds della Lazio, Igli Tare, ha commentato così la partita a Sky Sport



IL KO COL MIDTJYLLAND - “Midtjylland? Sottovalutare l’avversario è stato un grande errore, per far crescere la nostra mentalità servono anche questi passaggi a vuoto".



CLASSIFICA - "Stasera serve tanta determinazione, ma soprattutto volontà di vincere questa partita che sarà fondamentale per la classifica. Al ritorno abbiamo poi la possibilità di avere due partite in casa e li dobbiamo chiudere la storia”



MENTALITÀ - “Questa squadra può fare e dare di più. È presto per dare un giudizio sulla squadra. Abbiamo esempi di squadre blasonate nel nostro campionato. Adesso conta solo dare continuità, non dobbiamo sbagliare in Europa e nemmeno in campionato. La strada è lunga"



NUOVI - “Chi ha fatto meglio? Romagnoli non è una novità, Gila e Casale hanno fatto bene gli altri devono avere minuti in più. C’è ancora da fare e a questo si riferiva Sarri ieri”