Il ds della Lazio, Igli Tare, ha parlato in tv nel prepartita della sfida contro la Fiorentina.



CONTESTAZIONE - "Da 15 anni sono in questa piazza e ho vissuto tante contestazioni. Abbiamo un problema di comunicazione, non è un problema di fare valutazioni. Manca l'analisi: le persone che lavorano qui hanno delle responsabilità importanti e su questo io sono fiero di aver fatto un grande lavoro per la Lazio in questa finestra di mercato".



CESSIONI - "Penso che questa, dal punto di vista delle cessioni, è stata una delle migliori sessioni di mercato in assoluto".



BUGIE? MAI DETTE - "Ho cercato di parlare sempre chiaramente con i tifosi, non ho mai detto una bugia. Penso sia importante questo. Abbiamo fatto di tutto per risolvere i problemi e in gran parte ci siamo risuciti. Nell'ultimo giorno disponibile l'allenatore sapeva che in entrata potevamo muoverci solo alla fine. Siamo riusciti a portare un giocatore offensivo, vedendo anche la partenza di Muriqi. Si poteva fare di più, il meglio non finisce mai. La cosa fondamentale rimane lavorare per il bene di questa società e lo abbiamo fatto".