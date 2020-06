La Lazio guarda in Bundesliga, campionato che il ds Igli Tare conosce benissimo. Nonostante non sia il suo terreno di caccia preferito, il dirigente albanese sta cercando profili che possano aiutare la Lazio: un centrocampista in grado di abbinare fisico e qualità in mediana, un colpo alla Milinkovic Savic, sperando che il serbo rimanga a Roma.



MERCATO LAZIO DA CHAMPIONS - Tare si sta muovendo come sempre sotto il livello del mare del mercato: le sue mosse sono guardinghe, ma in Germania potrebbe aver puntato due centrocampisti con caratteristiche simili: come riporta La Gazzetta dello Sport, nel mirino ci sono Marko Grujic dell’Hertha Berlino, in prestito dal Liverpool - dove non ha mai trovato spazio, come Leiva e Luis Alberto - e di Denis Zakaria del Borussia Moenchengladbach. Qualità e fisico per un centrocampo da Champions League.