ha parlato a Sky Sport: ". Possiamo anche riprendere a giugno e finire tra agosto e settembre, sfruttando che il Mondiale 2022 sarà in inverno. Finire il campionato in corso servirà anche come esperienza per ripartire con quello successivo. Sicuramente prima della ripresa dovremo fare i test sierologici. Prima era uscita un'ordinanza per riprendere l'attività il 6, ora si potrà fare già da domani.: abbiamo tutto guadagnato sul campo, il percorso è ancora lungo e teoricamente non possiamo garantire la presenza in Europa League. Per noi si deve dare un segnale forte al sistema calcistico italiano.Sul comportamento della Lazio: ". Mi risulta che altre squadre hanno giocatori fuori dal paese, ma non spetta a me giudicare.- che è la terza industria del paese. Parlare di scudetto, con ancora 12 giornate e 36 punti a disposizione, mi sembra una cosa grossa. Me lo auguro, ma non penso che alla ripartenza saremo gli stessi.. Ieri, quando è uscita l'ordinanza, è stato un festeggiamento di tutti, perché si può incominciare".