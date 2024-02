Tare: 'Inzaghi, l'apparenza inganna. E' come Guardiola'

Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, parla di Simone Inzaghi, un tecnico che il dirigente albanese conosce molto bene, avendo lavorato a lungo con l'attuale allenatore dell'Inter durante la comune esperienza biancoceleste: "Già da giocatore si intravedeva qualcosa di speciale, lo stesso si poteva dire di Guardiola: avevano qualcosa in più. Simone in apparenza inganna: è sempre solare ma in realtà è molto profondo e cura ogni piccolo dettaglio, lui parte dal primo minuto della mattina fino all'ultimo della sera e cura tutto in modo maniacale. Ha qualcosa in più rispetto agli altri nel creare un rapporto con la squadra e a livello individuale. Lui e Pippo hanno un modo di pensare molto simile".



Poi, sull'Inter e, in generale, sul campionato: "Il campionato dice chiaramente che l'Inter è la più forte per quello che ha fatto vedere - dice Tare a Radio Dee Jay -. La seconda credo sia la Juve, è forte: mi aspettavo qualcosa in più non avendo le coppe, poteva preparare meglio le partite ma restano una rosa importante come il Milan. Ma quello che sta facendo il Bologna è una bella sorpresa, ti fa veramente piacere vedere come gioca".