Prima della sfida di Champions League con il Bruges, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare è intervenuto a Sky Sport: "Viviamo così da un bel po', in un ambiente surreale: dobbiamo essere positivi, chi scenderà in campo stasera ha le carte in regola per fare bene.



Correa leader? Penso che può dare di più, ma allo stesso tempo è importante. E' stato fondamentale anche nella prima gara, ha fatto un grande assist e sa anche lui di poter dare di più.



Acerbi è qualcosa che da quando faccio il calciatore non ho mai visto, una forza della natura così. Vive per il calcio, è un punto di riferimento per tutta la squadra con il suo atteggiamento, dentro e fuori dal campo.



Giocarci il jolly rinvio in campionato per i tanti casi di Covid? Il pensiero ci passa, ma abbiamo avuto riscontri in passato (riferimento a falsi positivi, ndr) che ci portano ad attendere tutte le verifiche dei tamponi. Venerdì tireremo le somme.



Szoboszlai vice-Milinkovic? Ormai fa piacere che sia cresciuto tantissimo (sorride, ndr)".