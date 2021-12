Intervistato da Dazn nel prepartita di Lazio-Genoa, il ds biancoceleste, Igli Tare, ha parlato del momento no della squadra, e della tensione registrata durante la cena di Natale.



RABBIA ALLA CENTA DI NATALE - Quando le cose non vanno come devono andare, la posizione della classifica che abbiamo ti può fare interpretare quello che è successo nella cena di natale come una polemica. Ci sono momenti come questi che vanno passati con tranquillità e tanto lavoro.



PROGETTO - "Non è un progetto che punta a fare miracoli. Si parla di un cambiamento deciso sei mesi fa con il cambio di allenatore e siamo sulla strada che abbiamo percorso dal primo giorno fino ad adesso. Quando ci sono queste difficoltà si accettano e si affrontano nella maniera giusta. Dobbiamo crederci di più in questi momenti".



RINNOVO SARRI - "Sia noi che l'allenatore abbiamo delle aspettative. Il segnale di voler rinnovare il suo contratto è di grande fiducia in quello che stiamo facendo anche se i risultati oggi non si vedono"