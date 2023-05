Nel corso di una intervista concessa a Sky, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare parla anche del futuro di Milinković-Savic: "Per il bene di tutti ci siederemo ad un tavolo per chiarire questa cosa. Quello che dico per me vale per lui, ha un legame molto forte, ha stima e rispetto di società e allenatore. Può succedere di tutto, anche che venga ceduto ad un altro club".