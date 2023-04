Il ds della Lazio, Igli Tare, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida Champions contro l'Inter.



CHAMPIONS - Questa è la settimana decisiva per andare in Champions League. In questa settimana si deciderà un gran bel pezzo del nostro obiettivo. Dobbiamo essere bravi a continuare a fare punti



POLEMICA ORARI - "Credo sia giusto giocare queste partite di prima fascia negli orari giusti. Sarebbe giusto anche per lo spettacolo. Appoggio il pensiero di Sarri. Noi abbiamo i nostri obiettivi e non ci interessa del Napoli che vincerà questo scudetto, ma crecheremo di rimandarlo il più possibile"



PROVEDEL - "Non è un errore solo di Provedel, lui è stato l'ultimo tassello di quell'azione, bisognava fare tutti meglio. Lui è un portiere di esperienza, la squadra ha reagito compatta, tutti sono andati da lui ad abbracciarlo e ha già superato".



PROGETTO - "Penso che il nostro obiettivo primo di tutto non è raggiungere la Champions, ma anche mantenere il secondo posto per la crescita mentale del gruppo. La programmazione continua anche senza il discorso Champions, il progetto è iniziato due anni fa e deve avere seguito".