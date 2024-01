Taremi-Inter, ci siamo: sarebbe il primo iraniano nella storia nerazzurra. I dettagli dell'accordo

Pasquale Guarro

Il mercato invernale non dovrebbe regalare alcun colpo di scena, anticipando l'arrivo di Buchanan i nerazzurri hanno di fatto colmato l'unica lacuna di rosa, se ci concentriamo esclusivamente sull'aspetto numerico. Se invece allarghiamo il discorso alle prestazioni, allora probabilmente qualcosa andrebbe ancora fatto in attacco, visto che né Arnautovic, né Sanchez hanno finora soddisfatto le aspettative. Ma questo è un altro discorso e comunque non ci sarebbero abbastanza risorse per intervenire ulteriormente sul mercato senza prima prevedere una cessione.



VIA SANCHEZ - Il problema però resta e in viale della Liberazione stanno lavorando per migliorare le cose almeno in futuro, considerando anche che a giugno Sanchez sarà sicuro partente per via del contratto in scadenza. Ecco perché da diverse settimane Ausilio e Baccin sono in stretto contatto con l'entourage che cura gli interessi di Mehdi Taremi, attaccante che la scorsa estate era stato vicinissimo al Milan ma che aveva dialogato anche con l'Inter. Si è trattato quindi di riprendere il fascicolo e riportarlo in cima, una scelta anche di convenienza, visto che il calciatore iraniano, esattamente come Sanchez, si libererà a parametro zero il prossimo giugno, separandosi dal Porto, dove era arrivato nella stagione 2020-21.



LE CIFRE - Gli ultimi contatti sono recentissimi, le parti sono ormai molto vicine e Taremi potrebbe addirittura essere il primo acquisto della prossima stagione. Diventerebbe così il primo iraniano nella storia dell'Inter, legandosi al club nerazzurro con un contratto triennale da circa 3 milioni di euro a stagione. Una somma non banale, considerando che il decreto crescita (misura che garantiva un aiuto governativo sugli emolumenti) è ormai è solo un ricordo. Taremi e l'Inter sono vicinissimi, siamo al fatidico "manca solo la firma".