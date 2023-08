L'inizio di campionato del Milan ha seguito nelle prime due giornate lo stesso leit motiv del mercato:Furlani e Moncada hanno agito con sapienza come pasticcieri provetti, realizzando una torta pregevole come fattura e costi, alla quale manca solo una ciliegina per renderla degna di Iginio Massari. Una decorazione finale di grande importanza, per quelli che sono i piani di Stefano Pioli, che li ha ribaditi in maniera chiara al termine del poker rifilato al Torino nella prima a San Siro:- Ben vengano dunqueche fa rendere al meglio i vari interpreti: ben vengache a 37 anni non può garantire il medesimo rendimento per 50 partite, e in grado dicon il primo destinato al Monza per mettersi in mostra e il secondo ormai fuori dai piani. Il decimo colpo di un mercato opulento, la decima voglia.- Il club rossonero lavorerà dunque in questa direzione, perritenutoresta, considerando che è vero che i Dragoes hanno incassato 60 milioni di euro dalla cessione di Otavio all'Al-Nassr, maPer questo il presidente Pinto Da Costa potrebbeche è chiaramente irrealizzabile per la situazione contrattuale dell'attaccante principe del Team Melli: l'operazione rimane difficile, ma concreta e viva, come le oppurtunità di fine estate.- Per questocercato in Inghilterra dallo, ancora in trattativa col, che piace alma anche all'estero. Dopodiché la dirigenza rossonera ha intenzione di presentareRICORRENZA RIO AVE - Complicato ma non impossibile, visto che Taremi, che ivuole solo i rossoneri, con i quali ci sarebbe già. Ultima tappacontro cui il Porto in serata è impegnato in campionato, proprio aormai tre stagioni orsono, con l'epico finale ai rigori ai preliminari di Europa League. Che sia un segno del destino?@AleDigio89