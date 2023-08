Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Fiorentina-Lecce. Il tecnico dei viola ha parlato del turnover messo in atto per questa sfida e dei casi di mercato di Jovic e Amrabat.



TURNOVER - "Le rotazioni in certe situazioni sono un po' obbligate. Qualche ragazzo era acciaccato e abbiamo diverse partite ravvicinate. E' giusto non rischiare e dare un'opportunità a tutti. E' gente di qualità, ci vogliono tempo e pazienza."



JOVIC E AMRABAT - "Il mercato aperto è sempre un disturbo per tutti. Lo diciamo tutti, allenatori, direttori e società. Quelle di Jovic e Amrabat sono due situazioni da valutare. Vediamo cosa succede negli ultimi giorni di mercato".