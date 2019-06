La Roma ha annullato il ritiro a Pinzolo e lavorerà a Trigoria, il Torino pensa di anticiparlo, con i preliminari di Europa League sullo sfondo. Ma tutto dipende da quello che ne sarà del Milan. Per il momento, sul sito ufficiale del TAS, non ci sono tracce del club rossonere.



Sono state infatti pubblicate le udienze fino al 27 agosto e tra i tanti club calcistici non c'è il Milan, sui cui resta pendente il giudizio del tribunale sportivo di Losanna per il triennio 2014-17. Per il momento, quindi, il Milan è in Europa League. Va specificato che se ci sarà un procedimento d'urgenza, questo non deve esser per forza calendarizzato.Torino e Roma attendono.