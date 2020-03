Un intera vita al Milan, poi l'avventura come vice-allenatore di Shevchenko all'Ucraina., però, è ora chiuso in casa come ogni altro cittadino di Milano: "La vita di tutti è la cosa fondamentale" spiega alla Gazzetta dello Sport. "L'Europeo? Giocare adesso non si può ed è giusto che sia così"."L'ho sentito, l'ho trovato sollevato. Sheva a Londra ormai è chiuso in casa, anche per lui il golf è off limits. Mi ha detto che ha cercato di allenare i figli per tenersi in forma, ma ha smesso subito perchè non volevano fare quello che suggeriva"."Cosa si potrebbe non essere preoccupati? Vado a prendere il pane per dieci giorni, aspetto di trovare lo slot per la spesa online anche all'alba. Forse questa esperienza può insegnarci qualcosa di nuovo, solo i nostri nonni o i nostri genitori hanno vissuto il dopoguerra. Stiamo sperimentando una situazione estrema. All'inizio si diceva che fosse poco più di un'influenza, poi ti ritrovi con amici e conoscenti in rianimazione. Si diceva: muoiono solo i vecchi. Ma che discorso è? Gli anziani solo la nostra storia"."Fatico a comprendere la politica aziendale. Se si vuol ripartire dai giovani bisogna dichiararlo e ammettere che per anni ottenere dei risultati sarà difficile. Può avere un senso, però i giovani vanno aiutati. San Siro non è uno stadio come gli altri e lo dice uno che è arrivato a Milano a vent'anni e prima ha giocato all'Olimpico, altro posto che tanto semplice da affrontare non è. A San Siro se sbagli troppo vengono giù cuscinetti e fischi quando va bene. E' complicato. In più, questo Milan arriva da anni di grandi successi e grandi frustrazioni"."Se me l'aspettavo? Sinceramente no, credevo che avessero trovato una stabilità, punti di contatto. Con certe problematiche in società, e la proprietà è cambiata troppe volte, fai fatica a lavorare. Non puoi sbagliare un acquisto, ad esempio, perché il budget è quello che è. Il Milan dovrebbe prima di tutto tentare di tenere i giocatori bravi, Donnarumma, Hernandez e altri. Ma se non si può ripartire nemmeno da lì...".