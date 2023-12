Mauro Tassotti, ex difensore ed ex allenatore del Milan, è tornato a parlare alla Gazzetta dello Sport delle vicende rossonere e delle scelte di Cardinale compiute in estate con Pioli e Maldini.



MALDINI - "Secondo me è stato sbagliato mandare via Maldini e Massara, hanno ottenuto grandi risultati. Chi mette i soldi fa quello che vuole ma insomma...".



PIOLI - "Stefano andrebbe ringraziato sempre dai tifosi milanisti, il suo lavoro è stato fondamentale per la crescita dei giovani calciatori che sono arrivati al Milan, li ha fatti giocare e li ha aiutati a diventare quello che sono adesso, è stata una figura chiave delle nostre fortune".