Il portiere del Milan, Ciprian Tatarusanu ha parlato a Sky Sport nel postpartita di Sparta Praga-Milan.



PORTA INVIOLATA - "Sono contento, è stata una partita difficile su un campo difficile. Sono contento di aver tenuto la porta inviolata e che abbiamo vinto".



NON SONO COME GIGIO - "Con Gigio ed Antonio formiamo un bel gruppo, il mio ruolo non è facile, quando entro tutti si aspettano sia dello stesso livello di Gigio. Oggi penso di aver fatto una buona partita, spero di mantenere sempre questo livello".



DIDA E I PREPARATORI - "Solo la sua presenza conta tanto, quando hai un allenatore come lui ti dà tanto. Ci sono tre preparatori dei portieri, lavorano tutti bene".



DIFETTI DONNARUMMA - "Tutti li abbiamo, nessuno è perfetto, ma i difetti non si dicono".