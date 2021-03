Non solo modella, fotomodella, influencer e blogger di successo, adesso Tatiana Bernardi è anche una playmate da sogno, grazie ai recenti scatti con Andrea Cencini, fotografo ufficiale di Playboy Italia.



Originaria del Friuli Venezia Giulia, in lei si racchiude un mix esplosivo di curve ammalianti, erotismo e sensualità, senza però tralasciare quel pizzico di semplicità che la rende ancora più stuzzicante, una vera bomba sexy da mozzare il fiato... Tanti nuovi progetti per il futuro e un grande sogno nel cuore: vedere tornare a vincere la sua Juve, di cui è tifosissima e regalare gioie ai tifosi bianconeri in attesa che tornino quelle sul campo; del resto il mondo del calcio non le è nuovo, le pagine dei rotocalchi hanno infatti già parlato di lei per presunti flirt con protagonisti del pallone.

Le armi per mandare in visibilio il pubblico juventino e risollevarne il morale di certo non le mancano, giudicate voi stessi nella nostra strepitosa gallery.