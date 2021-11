A 1 Football Club, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc: "Come dovrebbe comportarsi Gravina in questo momento delicato di qualificazioni Mondiali? Io starei in religioso silenzio, e così ho fatto in passato, anche quando ho visto Gabbiadini al posto di Insigne. Avrei voluto dire tante cose, ma alla fine ho solo chiesto il perché di questa scelta. Oriali mi rispose ‘Presidente, Manolo la stupirà’. Abbiamo visto tutti quanto mi abbia stupito. Poi sono stato l’unico a dimettermi".