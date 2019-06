Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, parla a La Politica nel Pallone di Antonio Conte, tornato in Italia per allenare l'Inter: "Con Conte ho fatto un solo errore e cioè non accettare alcune richieste per mantenerlo in Nazionale. Non potevamo competere con il Chelsea a livello economico, ma con il senno di poi... Lo sento regolarmente e spero che all'Inter faccia quello che può fare, non sono in molti a saper fare quello che sa fare lui. Credo che a Torino dovranno cominciare a pensarci. L'organizzazione amministrativa con Beppe Marotta e quella tecnica con Conte, con in più la potenza economica dell'Inter, fa sì che sia naturale che venga fuori una squadra che deve arrivare a determinati risultati. Se arriva subito non posso dirlo, ma sicuro c'è una strategia in atto e la scelta di Conte va in questa direzione. L'Inter di Conte non andrà mai in campo dicendo che hanno sbagliato l'approccio".