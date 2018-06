L'ex presidente della Figc Carlo Tavecchio torna a parlare della Coppa del Mondo e svela la squadra per cui ora fa il tifo: "Il Mondiale è una manifestazione che guardiamo tutti con grande nostalgia, sono quattro mesi che non dico nulla quindi significa che mi dispiace - spiega ad Ansa - Per chi tifo adesso? Considerato che sono mezzi italiani io tiferei per l'Argentina, ma...".



VENTURA - Tavecchio torna anche sulla scelta di non esonerare e sostituire il ct Ventura prima dello spareggio tra Italia e Svezia: "E con i soldi di chi? Se erano i miei avrei fatto quello che volevo, ma con quelli pubblici non si può fare. Avevamo appena rinnovato il contratto aumentandolo".



MANCINI - Un pensiero sul nuovo ct, Roberto Mancini: "Ha esperienza notevole, la sua forza sta nei giocatori e dovrà essere capace di assemblarli, il resto conta poco".