"Se avessi un calciatore preferito, sarebbe già mio". Taylor Mega fa ancora scalpore e nel bene o nel male si arriva sempre a parlare di lei. La modella e storica tifosa della Juventus è la protagonista del calendario del magazine For Men e in una dichiarazione degli ultimi giorni ha creato nuovamente scalpore.



In più la bionda e sexy ex-concorrente de L'Isola dei Famosi ha rincarato la dose: "Il gossip di un flirt con un calciatore? Falso, i calciatori non sono il mio genere. E poi basta con gli italiani, oggi sogno un amore internazionale. Mi attrae Alba Flores, che interpreta Nairobi ne La casa di Carta".



