Taylor Mega è sicuramente una delle protagoniste social più discusse. Le sue partecipazioni ai programmi di Barbara D'Urso, la lite messa in piazza con Giorgia Venturini (protagonista di Tiki Taka con Wanda Nara) per una "strategia" messa in scena ai tempi della partecipazione delle due all'Isola dei Famosi (e in cui Taylor avrebbe proposto a Giorgia di fidanzarsi per creare scandalo) hanno ampliato il seguito della bellissima bionda classe 1993.



Un seguito che cresce di giorno in giorno e che ha portato la nota rivista For Men Magazine a sceglierla per la realizzazione del calendario 2020. 12 mesi di scatti bollenti per la bella tifosa juventina che si è presentata alla festa di presentazione con un abito rosso fuoco alla Jessica Rabbit senza reggiseno. Il motivo? Ce l'ha spiegato con una stories su instagram: "Con tutto quello che le ho pagate stanno su da sole".



Una festa alla moda, perfetta nello stile fra risate e scherzi, come il dito pucciato nella torta. L'unico caso di serata? Il calendario della bianconera Taylor è prodotto dal patron del Torino Urbano Cairo. Ecco le FOTO nella nostra gallery.