Secondo Le Parisien, Il PSG sogna di mettere a segno un doppio colpo francese per la prossima finestra di calciomercato. Il club parigino in estate proverà a ingaggiare sia Aurelien Tchouameni, centrocampista classe 2000 del Monaco, che Paul Pogba, in scadenza di contratto col Manchester United: per quest'ultimo, ci sarà da battere la concorrenza della Juventus, che sogna il grande ritorno.