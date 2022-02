Il passaggio di Lionel Messi dal Barcellona al PSG non ha avuto un impatto finanziario negativo sulla Liga. Lo assicura il presidente Javier Tebas, come riporta ESPN: "La sua partenza ha avuto un qualche impatto? No. Zero. Una partenza una tantum di una stella o due, proprio come è successo con Cristiano (Ronaldo, ndr) non ci tocca. A pensarci bene, la Serie A non è cresciuta con Cristiano. Abbiamo firmato (a maggio 2021, ndr) un accordo (per i diritti tv, ndr) di otto anni con ESPN. Credi che sappiano chi giocherà nella Liga tra otto anni? Né loro né nessuno lo sa. Ma sanno che è un campionato finanziariamente solido e che ci saranno sempre buoni giocatori".



SUPERLEGA MORTA? 'NO' - Tebas parla poi della Superlega e sostiene che il progetto, tuttora portato avanti da Juventus, Barcellona e Real Madrid, non sia ancora morto: "No. Florentino (Perez, ndr) non perde mai, lo conosco da molti anni. La Superlega non è un torneo, è un concetto di tanti anni fa che i grandi club d'Europa devono decidere e governare nel calcio mondiale".



NUOVO FAIR PLAY FINANZIARIO - Tebas conclude parlando delle possibili modifiche al Fair Play Finanziario: "Spero che alla prossima riunione del comitato esecutivo UEFA venga approvato un nuovo Fair Play Finanziario, con importanti possibilità di premere di più su quei club di proprietà di Stati".