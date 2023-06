Un'altra estate da protagonista per Kylian Mbappé. La lettera con cui ha annunciato che non eserciterà l'opzione per rinnovare il contratto con il Paris Saint-Germain fino al 2025 ha riacceso i rumors sulla sua partenza già in estate, a un anno dalla scadenza dell'attuale contratto (2024). L'attaccante ha ribadito di voler giocare ancora all'ombra della Tour Eiffel la prossima stagione, ma il PSG non esclude la cessione per non perderlo a zero e il Real Madrid è pronto a farsi sotto. E in Spagna sono fiduciosi che il terzo tentativo possa essere quello buono.



TEBAS - A confermare la fiducia iberica ci ha pensato il presidente della Liga Javier Tebas a margine di un evento: "Spero che Mbappé possa venire. Se me lo chiedi come tifoso, penso che Mbappé lascerà il PSG in questa stagione, perché in UEFA c'è più controllo economico e c'è un monte ingaggi molto alto. Il PSG deve essere alleggerito. Penso che il Real Madrid abbia la capacità di fare questo colpo", le parole riportate da Marca.