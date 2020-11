Il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, intervenuto al talk online organizzato da Rcs Academy sulle prospettive dell'industria dello sport nell'emergenza Covid, liquida con queste parole l'ipotesi di una Superlega europea organizzata dai top club senza l'appoggio della Uefa: "Se l'ipotesi fosse seria non sarebbe più clandestina. Tanti la sognano o sono a favore, ma quando arrivano alla realtà si accorgono che è impossibile dal punto di vista giuridico ed economico, non penso che Jp Morgan ci voglia mettere soldi, se non per perderli".