Lunga intervista del presidente della Liga Javier, che – a El Partidazo di Cope – ha parlato di diversi temi, dal rapporto con Florentino Perez e Laporta a Lionel Messi, passando per la Superlega: “Un punto d’incontro con Perez? Non lo so.”.“Non do alcuna possibilità di successo alla Superlega. Se parli con la Premier League, loro lo hanno assolutamente dimenticato. Hanno creduto a una possibilità e si sono resi conto che si sbagliavano. Hanno visto che è una strada per il nulla. È un tema morto, proprio come in Germania. Florentino non perde mai. ​ Anche se perde, continua a fare casino.Laporta ha visto il progetto in quattro giorni e ci è entrato. Agnelli è stato pessimo con Ceferin e non vedo una condanna della Superliga. Florentino lo dice da tempo".Se ascoltiamo il presidente del Real Madrid, quei diritti televisivi diminuiranno. Metteranno 2.700 milioni di euro in cambio del 10% e dipenderanno dalla crescita. Speriamo di fare molto bene perché quei soldi cresceranno e meglio Cvc farà, più guadagneremo con il restante 90%"."​Con l'accordo con Cvc il Barcellona avrebbero potuto destinare il 15% dell’importo ai giocatori, è stata una decisione libera.