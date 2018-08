Il presidente della Liga Spagnola, Javier Tebas, è tornato a lanciare nuove accuse verso l'Inter dopo quelle di qualche settimana fa relative al caso Modric. Un'operazione che non si è conclusa positivamente per il club nerazzurro, ma che non è stata ancora digerito dal numero uno del campionato spagnolo.



L'Inter questa volta è un pretesto per attaccare, anche in questo caso non per la prima volta, la Uefa. Tebas aveva lanciato accuse importanti già lo scorso anno al termine di una sessione di calciomercato che aveva visto il Paris Saint Germain assicurarsi prima Neymar e poi Mbappè aggirando, a suo dire, le norme sul Fair Play Finanziario.



Intervistato da Mundo Deportivo Tebas ha rilanciato: "Le sanzioni al PSG per il Fair Play Finanziario? Sono pessimista, vedo che la Uefa non affronta il tema come dovrebbe. Bisogna prendere il toro per le corna, altrimenti non se ne viene fuori. E oggi non parliamo più soltanto di PSG o Manchester City, ma anche di altri club come l'Inter, come abbiamo visto per il caso Modric. Non c'è più bisogno di avere uno stato alle spalle, è sufficiente avere un grande capitale. Questo causa inflazione e dumping in settori altamente regolamentati come la Liga. Quest'anno lavorerò tanto su questo tema".