Se il Barcellona fa la conta dei "feriti", con i vari Mbappé, Kurzawa, Kehrer e Verratti (oltre all'allenatore Tuchel, andato ko durante le riprese di uno spot) definitivamente fuori o quasi per la prossima sfida di Champions League, arrivano brutte notizie anche in casa Atalanta in vista del match di mercoledì prossimo contro il Paris Saint Germain. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno rivelato la lesione subtotale del legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro per il portiere Pierluigi Gollini.



TOCCA A SPORTIELLO - Gasperini perde dunque il suo estremo difensore titolare, che si era fatto male in uno scontro di gioco in occasione dell'ultima partita di campionato contro l'Inter. E così, nel primo storico impegno nella Final Eight di Champions di Lisbona, i nerazzurri dovranno affidarsi a Marco Sportiello nel match contro Neymar e compagni. Nei prossimi giorni, ulteriori approfondimenti riveleranno gli esatti tempi di recupero per Gollini.