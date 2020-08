L'Atalanta spinge sull'acceleratore per regalarsi una rosa più competitiva per la corsa alla Champions League e allo scudetto della prossima stagione. Per questo, secondo Tuttosport, sta dando l'assalto al grande ex, Giacomo Bonaventura per convincerlo a tornare i nerazzurro dopo lo svincolo dal Milan. Sul giocatore ci sono anche Roma e Fiorentina.