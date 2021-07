Erling Braut Haaland non si è presentato oggi al ritiro del Borussia Dortmund. La sua assenza ingiustificata è ancora un giallo in Germania, ma intanto il DS dei gialloneri Zorc ha sdrammatizzato davanti alle telecamere di Sky Deutschland: "è già in Inghilterra" - ha detto scherzosamente. Dietro la sua assenza, secondo Football London, potrebbe esserci il Chelsea, che ha da sempre dichiarato la sua intenzione di comprarlo.