Brutte notizie per la Juve, dopo la sconfitta di ieri contro la Lazio: è arrivato l’esito dei controlli per il centrocampista Rodrigo Bentancur, che si era fermato per infortunio a causa di un forte dolore al ginocchio. Oggi la società bianconera ha svelato l’esito degli esami sul proprio sito ufficiale.



IL COMUNICATO - Questa la comunicazione bianconera per l’uruguaiano: “Bentancur, durante la partita contro la Lazio, ha subito un trauma diretto con conseguente distrazione del legamento collaterale mediale della gamba destra; oggi ha effettuato terapie e recupero. Il calciatore verrà valutato giorno per giorno”.



IL COMMENTO DI BENTANCUR - Bentancur attraverso il proprio profilo ufficiale di Instagram,

ha commentato "Stamattina mi sono sottoposto a una risonanza per conoscere l’entità dell’infortunio di ieri e fortunatamente non è grave. Grazie a tutti per i messaggi di affetto, tornerò molto presto!"