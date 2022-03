Brutte notizie per la Juventus, che perde Marley Aké per questo finale di stagione. Di seguito il comunicato sulle condizioni del calciatore: "Aké nel pomeriggio è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 2 settimane sarà effettuato un nuovo controllo per definire con esattezza i tempi di recupero".