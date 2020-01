Tegola Harry Kane per José Mourinho. L’attaccante inglese dovrà sottoporsi a operazione chirurgica per ricostruire il tendine del bicipite femorale sinistro. Il capitano del Tottenham - infortunatosi lo scorso 1 gennaio nel match con il Southampton - starà fuori almeno fino ad aprile. Un problema non di poco conto per lo Special One, che ha già adattato Son nel ruolo di prima punta, ma ha chiesto alla dirigenza un colpo sul mercato per il reparto avanzato. Vuole un centravanti di ruolo da schierare finché non sarà pronto Kane, che recupererà dall’infortunio senza fretta per essere al top in vista di Euro2020, appuntamento a cui non vuole assolutamente mancare.









LA PISTA PIATEK - Per sostituire Kane, il Tottenham sta pensando a diversi centravanti. Uno su tutti Krzysztof Piatek, in uscita dal Milan dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Non ha convinto Stefano Pioli, ma neanche la società, che è pronta a valutare offerte a partire da 35 milioni di euro (la stessa cifra investita un anno fa per portarlo in rossonero dal Genoa). In corsa per il polacco ci sono anche Aston Villa, Newcastle e Bayer Leverkusen, ma il Tottenham potrebbe essere la destinazione ideale per il classe 1995, che vuole un ruolo da protagonista in un club di livello pari o superiore al Milan.



LE ALTRE IDEE - Le alternative arrivano da tutta Europa. In Bundesliga piacciono Paco Alcacer del Borussia Dortmund (7 gol in 15 presenze stagionali) e Alassane Plea del Borussia Monchengladbach (5 gol in 21 partite in stagione); in Spagna l’osservato speciale è Mariano Diaz, in uscita dal Real Madrid. Sempre in Italia, infine, un nome può essere quello di Dries Mertens, in scadenza di contratto col Napoli. Diverse idee per il Tottenham, che dovrà fare a meno di Kane fino ad aprile e sta sondando tutte le occasioni sul mercato.