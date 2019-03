L'affollata infermeria del Manchester United ha un nuovo ospite. Già in questa ancora breve esperienza sulla panchina dei Red Devils Solskjaer ha dovuto spesso fare i conti con numerosi infortuni per stilare le sue formazioni; ora si aggiunge anche la defezione di Romelu Lukaku. Il Sun infatti rivela che il poderoso centravanti belga ha sofferto il riacutizzarsi di un problema al piede destro, sorto già nella vittoriosa sfida di Champions League contro il PSG settimana scorsa, ma che in un primo momento non sembrava essere nulla di grave. Invece, per Lukaku si prospetta un'assenza dai campi di durata ancora da definire.