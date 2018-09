Altra tegola per il Milan. Oltre al difensore Mattia Caldara, non parteciperà alla trasferta di Empoli Gonzalo Higuain. Nonostante l'attaccante argentino fosse stato inizialmente inserito nell'elenco dei convocati, il calciatore non è disponibile a causa del problema al flessore che gli ha impedito di partecipare alla seduta di rifinitura e non è partito alla volta della Toscana con il resto del gruppo. Un problema fisico che dovrà essere rivalutato nelle prossime ore per comprendere se il Pipita tornerà a disposizione per il prossimo turno di campionato contro il Sassuolo (domenica, alle ore 20.30).