Dieci giorni all'esordio in campionato e per il Milan arriva una tegola: infortunio muscolare per Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano ieri aveva accusato un dolore dopo l'allenamento, gli esami di questa mattina hanno evidenziato uno stiramento al flessore della gamba sinistra.



ATTESA - Ancora da stabilire il grado della lesione, nelle prossime ore arriveranno aggiornamenti importanti anche per conoscere i tempi di recupero di Kessie, ma per il Presidente si prospetta il forfait per i primi due impegni in Serie A contro Sampdoria e Cagliari.