Tegola Real Madrid, Tchouameni salta la finale di Champions. Ancelotti: "Lavora per gli Europei"

un' ora fa



Assenza importante in finale di Champions League: il 1 giugno a Wembley il Real Madrid di Carlo Ancelotti affronterà il Borussia Dortmund senza il centrocampista francese Aurelien Tchouameni.



LE PAROLE DI ANCELOTTI - Ne ha dato conto il tecnico italiano nella conferenza stampa prima dell'ultima giornata di Liga, che vedrà i Blancos campioni affrontare il Real Betis di Siviglia al Bernabeu. "Tchouameni non sarà pronto per la finale. Sta lavorando per recuperare in tempo per gli Europei, penso ce la possa fare".



LA STAGIONE DI TCHOUAMENI - 38 presenze tra tutte le competizioni, 3 reti e un assist per l'ex Monaco, impiegato spesso e volentieri anche da difensore centrale nei mesi di massima emergenza, data dai contemporanei infortuni di Militao e Alaba.