La nota tramsissione LAM è la fonte più autorevole sul tradimento divenuto telenovela di Mauro Icardi a Wanda Nara con la China Suarez. La giornalista Yanina Latorre quasi quotidianamente dà aggiornamenti sulla vicenda e nel corso dell'ultima puntata ha rivelato che Icardi l'ha contattata e le ha raccontato come è andata la notte del tradimento.



Secondo la Latorre, Icardi ha chiamato perché voleva conoscere il nome della talpa che ha spifferato tutto e quando la giornalista ha negato il nome, la punta del PSG ha iniziato a raccontare i dettagli della notte.



Mauro ha svelato di essere stato lui ad affittare la camera d'albergo e di averlo fatto a nome di Facundo Llorente, un giocatore di polo che non si trovava in quel momento a Parigi. Vuole continuare il matrimonio. Ha anche detto che è vero che ha incontrato China Suárez in hotel, che le ha dato la maglia del Psg, ma che non è successo niente tra loro, che sono rimasti per un po' in albergo e che poi se ne sono andati".