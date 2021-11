Ana Rosenfeld, avvocato di Wanda Nara, parla in un programma della telenovela tra la sua assistita e Mauro Icardi: "Nessuno vuole vivere sotto lo stesso tetto con una persona che, mentre uno si occupa della casa e della famiglia, trama qualcosa in parallelo. Non è stata solo l'infedeltà virtuale, ma la delusione e la mancanza di protezione. Di fronte a questa situazione, la prima decisione che Wanda ha preso è stata quella di separarsi. La conversazione avuta con Wanda e Mauro si è basata sul modo in cui avrebbero potuto cercare di ritrovare la coppia nel caso ci fosse stata un'intenzione del genere da entrambe le parti. Certo, all'inizio il dolore era così forte che non è stato facile, ma tra loro ci sono state 24 ore di lavoro personale”.



“Capisco che dopo quello che hanno superato, lo supereranno. L'amore, la famiglia e la coppia hanno prevalso. Dovevano attraversare questo momento, capirlo e ritrovare il rispetto, la fiducia, la sicurezza e l'amore che non si erano mai spezzati. L'amore c'è, tutto il resto è recuperabile”.