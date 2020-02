Antonio Tempestilli non ci sta. Lo storico dirigente ed ex calciatore della Roma annuncia azioni legali dopo essere stato fatto fuori nei mesi scorsi. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport: “Mi hanno detto che non andavo più bene, non perché avessi sbagliato o rubato, ma per divergenze di vedute. Dopo 33 anni non avrei mai pensato di essere costretto a intraprendere una causa giudiziaria contro una società alla quale ho dato tutto“. I motivi: “Con Fienga, Zubiria e altri dirigenti non c’è stato un accordo, ho provato a chiedere un colloquio a Fienga, non me lo ha mai concesso, ora ognuno percorrerà la sua strada“.