L'allenatore dell’Ajax, Erik Ten Hag, commentato così la sconfitta subita contro la Roma nei quarti di finale di Europa League:



BATTIAMO LA ROMA - "Al ritorno credo di poterli battere. Dovremo però esprimerci su questi livelli, anzi anche meglio, se vorremo qualificarci alle semifinali",



CAMPO - "Il terreno di gioco di Roma è uguale a questo, dobbiamo giocare bene e ce la potremo fare".



PORTIERE - "Stekelenburg non so se ci sarà, oggi non poteva essere disponibile se fosse stato in forma avrebbe sicuramente giocato. Ora avremo un’altra partita e da qui a giovedì prossimo vedremo cosa succederà”.