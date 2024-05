Ten Hag contro un giornalista: "Non sai nulla di calcio, il Manchester United era una discarica quando sono arrivato"

Getty

ha portato ilal trionfo in FA Cup, battendo nel derby il. Nonostante la vittoria, l'olandese rischia comunque di perdere il posto tanto che il club di Old Trafford sta già cercando un suo sostituto. In conferenza stampa, l'allenatore ha risposto stizzito ai giornalisti, queste le sue parole."L’unica cosa che posso fare è sviluppare ulteriormente la mia squadra. Questo è un progetto per me.Ora siamo più forti, maMa l'ho detto tutto l'anno perché le prestazioni di questa stagione sono state deludenti troppo spesso. Penso che le critiche nei nostri confronti siano state spesso".

Ten Hag si è poi innervosito per una considerazione di un giornalista presente in conferenza ed è arrivato a interromperla.Quando hai troppi infortuni e non ci sono giocatori a disposizione, non puoi giocare al meglio, è semplice. E se questa è solo la mia opinione non c'è problema, alloraha chiosato