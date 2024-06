AFP via Getty Images

Quale destino attende Pierre? Accostato numerose volte allanel mercato di gennaio per rinforzare la linea mediana bianconera, alla fine il centrocampista danese potrebbe partire quest'estate, come confermato dall'agente, Luca Puccinelli di Unique Sports Group Italy, ai microfoni di Fabrizio Romano: "Quest'anno ho iniziato a lavorare con Pierre e per me è stata una grande soddisfazione riuscire a convincere un top player per il progetto che avevo per lui. Pierre ha già vissuto molte esperienze nella sua carriera, ha avuto grandi stagioni al Tottenham con allenatori di alto livello come Mourinho e poi Conte l'anno scorso. Anche in Nazionale è un grande leader".

- "Un giocatore come lui farà sicuramente parte di un club con grandi ambizioni o progetti perché non è solo un giocatore forte, ma con un carattere fatto per lottare per cose importanti ogni anno. Pierre si sente a suo agio nella pressione di vincere e io sto lavorando in questo senso".