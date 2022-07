In conferenza stampa Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo: "Non è con noi per ragioni personali. Non vedo l'ora di lavorare con lui, ci ho parlato e non mi ha detto di voler andare via. Per me non è in vendita, fa parte dei nostri piani, vogliamo entrambi vincere insieme". La realtà dei fatti è ben diversa, CR7 vuole giocare la Champions League e ha già comunicato al suo agente Jorge Mendes che non intende tornare a Old Trafford. Su di lui c'è il forte interesse del Chelsea.