Tendinite all'altezza della tibia sinstra per Pedro. Questo hanno evidenziato gli esami svolti ieri dallo spagnolo in Paideia. A riportare la notizia questa mattina è Repubblica che sottolinea anche il sicuro forfait del numero 9 per il matc di ritorno di Europa League contro il Porto.



L'infiammazione al tendine costringerà al riposo assoluto l'ex Barça di sicuro per le prossime 36 ore. Poi si valuteranno le tempistiche per il recupero. Per fortuna non ci sono lesioni e l'articolazione della caviglia è integra. La speranza è di veder tornare il calciatore a disposizione se non già per il Napoli domenica sera, almeno per la prossima settimana.