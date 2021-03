, questa sera alle(21.30 italiane),, il cui ritornello, tradotto in italiano, fa più o meno così: "Chicharrero (che in dialetto del posto significa pescatore e, per estensione, abitante di Santa Cruz) del mio cuore, esci in strada e suona il tamburo che è Carnevale". I circaa sedere, con vista sulle montagne della penisola di Anaga, sarebbero gremiti.Si gioca, ilvalido per Liga Smartbank, la Serie B spagnola. A Gran Canaria finì 1-0 per i padroni di casa, ma. Le due formazioni si ritrovano in una posizione di classifica piuttosto tranquilla (rispettivamente undicesima e dodicesima, separate da un solo punto), sostanzialmente equidistanti (una decina di punti) da zona playoff e zona retrocessione. In questo malaugurato anno, le due isole non hanno potuto confrontarsi nemmeno su chi avesse il miglior(in questa sfida in realtà non c’è storia, vince sempre Santa Cruz). Non resta loro che misurarsi sul piano calcistico, in un derby che vale solo ed esclusivamente per l’, e questo basta e avanza., a, dove è nato e cresciuto prima di passare alla cantera merengue. Dopo cinque partite giocate, ha spazzato via i dubbi sulla sua condizione fisica e ora cerca il suo primo gol in campionato. Tutti, da quelle parti, lui per primo, sognano di vederlo sbloccarsi proprio stasera e riportare a Gran Canaria lo scalpo blanquiazul, che da così troppo tempo manca.Questa sera ci si giocherà pochissimo dal punto di vista della classifica: chi vince potrà sperare di cominciare una difficile rincorsa alla zona playoff, chi perde dovrà guardarsi dietro con un briciolo di preoccupazione in più. Non ci sarà nemmeno il pubblico a dare un po’ di colore e significato alla partita. A caricare l’ambiente ci ha pensato allora l’allenatore del Las Palmas,, in conferenza stampa, ricordando perché ci emozioniamo tanto per una partita di calcio, anche se non ci sono i tifosi e non vale nulla per il campionato: “