Lorenzo Musetti vince ad Amburgo. Il tennista italiano conquista il suo primo Atp 500 battendo sulla terra rossa tedesca lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il punteggio è di 6-4 6-7 6-4, un grande successo per il nostro tennis sempre più in crescita.



GARA - Un match combattuto ma dominato dall’italiano che poteva chiudere la contesa già nel secondo set. Poco male, il nativo di Carrara non si è scomposto ed è tornato a giocare a suo modo, da fondo campo e con dei colpi da grande campione e ha chiuso la partita. L’approccio dell’italiano è stato ottimo, il calo è arrivato ma non gli ha impedito di vincere e di portarsi alla diciannovesima posizione nella race. Musetti corona un percorso di grande livello dopo aver battuto in successione Lajovic, Ruusuvuori, Davidovich Fokina e Cerundolo. Con il fenomeno spagnolo, l’affermazione che gli vale il primo titolo su un palcoscenico del genere.



CLASSIFICA - Musetti è ora anche a ridosso della Top 30, un risultato che premia i suoi sforzi e lo presenta come uno dei tennisti in rapida ascesa, pronti a sfruttare gli addii futuri di Nadal e Federer. Con lui e Sinner, il nostro tennis può ben sperare.