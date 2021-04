Altra importante vittoria per Jannik Sinner. Il 19enne tennista italiano ha battuto in due set (6-2, 7-6 al tie-break 8-6) il russo Andrey Rublev all'ATP di Barcellona.







Sabato in semifinale Sinner giocherà contro il vincente della sfida tra il greco Tsitsipas e il canadese Auger-Aliassime. Dall'altra parte del tabellone c'è lo spagnolo Rafa Nadal, testa di serie numero 1 del torneo.