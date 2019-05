In conferenza stampa nella Sede della Fondazione Einaudi del Senato, il Ministro dell'Internoparla delle misure di sicurezza previste per la finale di Coppa Italia tra, all'Olimpico di Roma: "Stiamo coordinando 20000 uomini delle forze dell'ordine che stanno presidiando autogrill, stazioni, fontane, bar, giardinetti. Questa è l'Italia del 2019, devo garantire che una partita di pallone non si trasformi in un campo di battaglia, con tutti questi uomini che dovrebbero fare altro. Dalle prossime stagioni calcistiche i costi di questi uomini non saranno a carico dei contribuenti, ma delle società". Prima della partita, scontri tra i tifosi biancocelesti e la polizia